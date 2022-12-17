Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Миллиардер Потанин рассказал, в чем Месси лучше Роналду

17 декабря 2022, 00:55

Российский предприниматель, миллиардер Владимир Потанин сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира на фоне дрязг в «Манчестер Юнайтед». Потом он забивает сомнительный пенальти в ворота Ганы. Оспаривает авторство забитого мяча. Попадает в запас. И в четвертьфинале португальцы вылетают от Марокко (0:1). Это драма большого спортсмена?

— Коротко — да. И неслучайны мои симпатии к Месси в сравнении с Роналду. У первого — семь «Золотых мячей», у второго — пять. Это великолепные достижения. И они оба — выдающиеся игроки, что тут говорить.

Но в чем для меня разница? Месси — это игрок, который создает команду. Благодаря ему команда получает свой почерк, стиль. Я бы сравнил нынешнюю сборную Аргентины со сборной образца 90-х, когда Марадона в одиночку их тащил за уши.

А вот Криштиану — футболист, на которого вся команда должна играть. И если это мадридский «Реал», где Роналду много забивал — история оправдана. Но если это другая команда, где ты — лидер, и должен внести вклад в общее дело, то начинается пробуксовочка. Потому что слишком много на себя, слишком много эгоцентризма. Отсюда — попытка присвоить себе гол.

А вспомните финал Лиги чемпионов против «Атлетико». Горели 0:1 по ходу всего матча, потом Рамос сравнял на последней минуте. Перешли в дополнительное время, в итоге — 4:1 в пользу «Реала». Но последний гол с пенальти забивает Роналду.

И помните? Он бежит к трибунам, празднует, всe внимание на себя. А ведь он слабо отыграл тот финал. Спасли его другие футболисты. Но Криштиану любит быть в центре внимания.

Знаете, почему люди иногда проигрывают? Потому что всe на очень тонких эмоциональных взаимозависимостях. Трудно держать накал — команда то играет, то проваливается. И когда люди отвлекаются от игры и происходящего на поле на всякие побочные истории, за это судьба наказывает.

А с Роналду вообще смешно. Он ведь попал в запас не впервые. Португальцы без него выиграли финал чемпионата Европы. Криштиану ушел с бровки в середине первого тайма. И потом оттуда подсказывал, как надо играть.

В этом есть символизм. Португальцы вынуждены играть на Роналду, но они как команда начинают выступать хуже. А когда он уходит, и не на кого играть, то они начинают выступать нормально. Вот Криштиану в 1/8 финала со Швейцарией (6:1) вышел при счете 5:1. И без него играли хорошо, красиво.

В общем, Роналду — очень непростой инструмент. Он хорош в хорошей команде. А вот Месси делает команду хорошей. В этом разница.

  • Месси со сборной Аргентины 18 декабря сыграет с Францией в финале чемпионата мира-2022.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Аргентина Португалия ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
3
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
29
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
8
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+