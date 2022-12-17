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    Миллиардер Потанин рассказал, в чем Месси лучше Роналду

    Российский предприниматель, миллиардер Владимир Потанин сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    — Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира на фоне дрязг в «Манчестер Юнайтед». Потом он забивает сомнительный пенальти в ворота Ганы. Оспаривает авторство забитого мяча. Попадает в запас. И в четвертьфинале португальцы вылетают от Марокко (0:1). Это драма большого спортсмена?

    — Коротко — да. И неслучайны мои симпатии к Месси в сравнении с Роналду. У первого — семь «Золотых мячей», у второго — пять. Это великолепные достижения. И они оба — выдающиеся игроки, что тут говорить.

    Но в чем для меня разница? Месси — это игрок, который создает команду. Благодаря ему команда получает свой почерк, стиль. Я бы сравнил нынешнюю сборную Аргентины со сборной образца 90-х, когда Марадона в одиночку их тащил за уши.

    А вот Криштиану — футболист, на которого вся команда должна играть. И если это мадридский «Реал», где Роналду много забивал — история оправдана. Но если это другая команда, где ты — лидер, и должен внести вклад в общее дело, то начинается пробуксовочка. Потому что слишком много на себя, слишком много эгоцентризма. Отсюда — попытка присвоить себе гол.

    А вспомните финал Лиги чемпионов против «Атлетико». Горели 0:1 по ходу всего матча, потом Рамос сравнял на последней минуте. Перешли в дополнительное время, в итоге — 4:1 в пользу «Реала». Но последний гол с пенальти забивает Роналду.

    И помните? Он бежит к трибунам, празднует, всe внимание на себя. А ведь он слабо отыграл тот финал. Спасли его другие футболисты. Но Криштиану любит быть в центре внимания.

    Знаете, почему люди иногда проигрывают? Потому что всe на очень тонких эмоциональных взаимозависимостях. Трудно держать накал — команда то играет, то проваливается. И когда люди отвлекаются от игры и происходящего на поле на всякие побочные истории, за это судьба наказывает.

    А с Роналду вообще смешно. Он ведь попал в запас не впервые. Португальцы без него выиграли финал чемпионата Европы. Криштиану ушел с бровки в середине первого тайма. И потом оттуда подсказывал, как надо играть.

    В этом есть символизм. Португальцы вынуждены играть на Роналду, но они как команда начинают выступать хуже. А когда он уходит, и не на кого играть, то они начинают выступать нормально. Вот Криштиану в 1/8 финала со Швейцарией (6:1) вышел при счете 5:1. И без него играли хорошо, красиво.

    В общем, Роналду — очень непростой инструмент. Он хорош в хорошей команде. А вот Месси делает команду хорошей. В этом разница.

    • Месси со сборной Аргентины 18 декабря сыграет с Францией в финале чемпионата мира-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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