«Крылья Советов» продлили контракт с Бейлом

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл продлил контракт. Теперь он действует до 2025 года.

«Крылья» — это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью — становиться лучше и побеждать.

Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара — классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями», – сказал Бейл.

Бейл в Самаре с лета 2021 года.

За это время он провел 45 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Крылья Советов» идут в РПЛ 11-ми.

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