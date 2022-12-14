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    «Крылья Советов» продлили контракт с Бейлом

    Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл продлил контракт. Теперь он действует до 2025 года.

    «Крылья» — это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью — становиться лучше и побеждать.

    Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара — классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями», – сказал Бейл.

    • Бейл в Самаре с лета 2021 года.
    • За это время он провел 45 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
    • «Крылья Советов» идут в РПЛ 11-ми.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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