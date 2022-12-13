Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира

Сборная Аргентины побеждает Хорватию в 1/2 финала ЧМ-2022 (3:0, второй тайм).

Нападающий аргентинцев Лионель Месси забил гол и сделал ассист. Он стал первым футболистом в истории, оформившим «гол+пас» в трех матчах на одном чемпионате мира.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

Месси лидирует по системе «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.

Он делит первое место с Килианом Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.

Месси не выигрывал ЧМ.

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