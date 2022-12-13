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    Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира

    Сборная Аргентины побеждает Хорватию в 1/2 финала ЧМ-2022 (3:0, второй тайм).

    Нападающий аргентинцев Лионель Месси забил гол и сделал ассист. Он стал первым футболистом в истории, оформившим «гол+пас» в трех матчах на одном чемпионате мира.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

    • Месси лидирует по системе «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.
    • Он делит первое место с Килианом Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.
    • Месси не выигрывал ЧМ.

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    Источник: Opta

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    13.12.2022 23:43
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