Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира

Сборная Аргентины побеждает Хорватию в 1/2 финала ЧМ-2022 (3:0, второй тайм).
Нападающий аргентинцев Лионель Месси забил гол и сделал ассист. Он стал первым футболистом в истории, оформившим «гол+пас» в трех матчах на одном чемпионате мира.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Месси лидирует по системе «гол+пас» (5+3) на ЧМ-2022.
- Он делит первое место с Килианом Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.
- Месси не выигрывал ЧМ.
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Источник: Opta