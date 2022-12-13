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    Энрике сравнил Педри с Гарри Поттером

    Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о полузащитнике «Барселоны» Педри.

    «Педри – это Гарри Поттер. То, как он контролирует мяч, в плане физики он зверь. Даже в трудные моменты.

    Он напоминает мне Андреса Иньесту. Это игрок, который больше всего удивил меня на чемпионате мира», – заявил Энрике.

    • Испания вышла со 2-го места в группе ЧМ-2022 с Японией, Германией и Коста-Рикой.
    • В 1/8 финала они проиграли Марокко в серии пенальти.
    • 20-летний Педри поучаствовал во всех 4 матчах.

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    Источник: Get Spanish Football News

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