Энрике сравнил Педри с Гарри Поттером

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о полузащитнике «Барселоны» Педри.

«Педри – это Гарри Поттер. То, как он контролирует мяч, в плане физики он зверь. Даже в трудные моменты.

Он напоминает мне Андреса Иньесту. Это игрок, который больше всего удивил меня на чемпионате мира», – заявил Энрике.

Испания вышла со 2-го места в группе ЧМ-2022 с Японией, Германией и Коста-Рикой.

В 1/8 финала они проиграли Марокко в серии пенальти.

20-летний Педри поучаствовал во всех 4 матчах.

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