Аленичев: «Очень рад, что Бразилия вылетела»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился наблюдениями от просмотра матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Хорватии.

Команды сыграли вничью. В серии пенальти победили хорваты.

«Что мы увидели? До перерыва вообще не узнавал Неймара и Ко. Очень вялый футбол показывали. Потом-то форвард «ПСЖ» за счет сочетания высочайшего индивидуального и командного мастерства забил великолепный гол – но почему добивать не стали?! Игра их за это наказала. Мне бразильцев не жалко! В дополнительное время уже болел за Хорватию. И перед серией пенальти возникло предчувствие, что она победит, – тут важен фактор вратаря, а Ливакович проводит фантастический турнир.

Скажу больше – очень рад, что Бразилия вылетела. Слишком много ажиотажа вокруг того же Неймара. Но позвольте – это не Мбаппе на этом ЧМ, не Месси. Ну и, конечно, нельзя обижать котов. Похоже, пресс-атташе «Селесау» теперь уволят», – заявил Аленичев.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира