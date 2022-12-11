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Камоцци дал прогноз на победителя ЧМ-2022

11 декабря 2022, 15:57

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, видит победителем чемпионата мира-2022 сборную Аргентины.

«Мой фаворит с самого начала турнира – Аргентина. Они и выиграют этот кубок.

Но, если честно, я удивлен тем, что Бразилия и Португалия выбыли, так как, по моему мнению, это две великие команды», – сказал Камоцци.

  • Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря. Аргентина сыграет 13 числа с Хорватией.
  • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
  • Финал ЧМ-2022 намечен на 18 декабря.

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Источник: «РБ Спорт»
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