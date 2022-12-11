Камоцци дал прогноз на победителя ЧМ-2022

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, видит победителем чемпионата мира-2022 сборную Аргентины.
«Мой фаворит с самого начала турнира – Аргентина. Они и выиграют этот кубок.
Но, если честно, я удивлен тем, что Бразилия и Португалия выбыли, так как, по моему мнению, это две великие команды», – сказал Камоцци.
- Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря. Аргентина сыграет 13 числа с Хорватией.
- Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
- Финал ЧМ-2022 намечен на 18 декабря.
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Источник: «РБ Спорт»