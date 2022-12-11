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    Goal составил топ-10 игроков ЧМ-2022

    Портал Goal после 1/4 финала чемпионата мира-2022 составил десятку лучших игроков турнира. Она выглядит так.

    1. Лионель Месси (Аргентина);

    2. Килиан Мбаппе (Франция);

    3. Антуан Гризманн (Франция);

    4. Доминик Ливакович (Хорватия);

    5. Ашраф Хакими (Марокко);

    6. Бруну Фернандеш (Португалия);

    7. Софьян Амрабат (Марокко);

    8. Ришарлисон (Бразилия);

    9. Коди Гакпо (Нидерланды);

    10. Джуд Беллингем (Англия).

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    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      seateenten 13 минут назад

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      Рейтинг: +392

      Болотоход 52 минуты назад

      А Жиру где?

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      Рейтинг: +8544

      vladik12 > Болотоход 14 минут назад

      Вне десятки, как видим.

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