Goal составил топ-10 игроков ЧМ-2022

Портал Goal после 1/4 финала чемпионата мира-2022 составил десятку лучших игроков турнира. Она выглядит так.
1. Лионель Месси (Аргентина);
2. Килиан Мбаппе (Франция);
3. Антуан Гризманн (Франция);
4. Доминик Ливакович (Хорватия);
5. Ашраф Хакими (Марокко);
6. Бруну Фернандеш (Португалия);
7. Софьян Амрабат (Марокко);
8. Ришарлисон (Бразилия);
9. Коди Гакпо (Нидерланды);
10. Джуд Беллингем (Англия).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Goal