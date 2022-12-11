Власти перестали поддерживать «Уфу» после вылета из РПЛ (Sport24)

У «Уфы» финансовые проблемы. Клуб перестал получать дотации из республиканского бюджета.
Есть задолженность по зарплате за ноябрь.
«Такая ситуация в команде впервые с момента основания. Несмотря на обещанную поддержку главы Башкортостана, клуб не получил ни копейки после вылета в Первую лигу», – сообщил источник.
- «Уфа» была в РПЛ в 2014-2022 годах.
- Уфимцы идут в зоне вылета Первой лиги.
- Турнир возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Sport24