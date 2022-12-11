Бернарду Силва извинился за вылет Португалии с ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва принес извинения за поражение от Марокко в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (0:1).

«Хотелось бы принести извинения всем болельщикам сборной Португалии. Мы чувствовали, что можем пройти дальше, но у нас не получилось это сделать. Мы разочарованы», – цитирует Силву телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на португальскую газету Record.

Марокко в 1/2 финала сыграет с Францией.

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