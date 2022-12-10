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    Льорис установил рекорд сборной Франции

    Вратарь сборной Франции Уго Льорис достиг отметки в 143 матча за команду. Это рекорд.

    Голкипер опередил Лилиана Тюрама, у которого 142 встречи за Францию.

    • Рекордным для Льориса стал матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Англии.
    • 35-летний Льорис дебютировал за Францию в 2008 году.
    • Он выиграл с командой ЧМ-2018.

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    Источник: «Бомбардир»

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