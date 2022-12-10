Агент Барбоза: «Можем увидеть Роналду на Евро-2024»

Паулу Барбоза, португальский агент, не считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду решит завершить карьеру в команде после ЧМ-2022.

«Конец ли это для Криштиану? Я не думаю. У него есть свои собственные рекорды, он ещe не отказался играть в футболке сборной Португалии. Он попрощался с чемпионатом мира, но на чемпионате Европы мы можем его увидеть. По крайней мере он сам заявлял, что хочет играть до 40 лет», – сказал Барбоза.

У Роналду 196 матчей за сборную. Это мировой рекорд.

Роналду играет за Португалию с 2003 года.

Португалия с Роналду брала Евро-2016.

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