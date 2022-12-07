Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси могут запретить въезд в Мексику

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может столкнуться с проблемами при въезде в Мексику.

    По информации SportBible, мексиканский политик Мария Клименте предложила запретить 35-летнему аргентинцу въезд в страну. Причина – брошенная на пол футболка сборной Мексики после матча ЧМ-2022.

    • Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.
    • После матча команда праздновала в раздевалке.
    • На полу оказалась футболка мексиканской сборной, и Месси на нее наступил.
    • Боксер Сауль Альварес угрожал форварду «ПСЖ», но потом извинился.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ван Дейк объяснил, почему защитникам сложно играть против Месси 1
    Месси: «Уже тысяча матчей в карьере... Безумие!» 2
    Ван Гаал назвал единственный недостаток Месси 4
    Источник: SportBible

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18401

      Cleaner 14 минут назад

      Месси НАДО в Мексику???...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11