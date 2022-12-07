Месси могут запретить въезд в Мексику

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может столкнуться с проблемами при въезде в Мексику.

По информации SportBible, мексиканский политик Мария Клименте предложила запретить 35-летнему аргентинцу въезд в страну. Причина – брошенная на пол футболка сборной Мексики после матча ЧМ-2022.

Аргентинцы выиграли со счетом 2:0.

После матча команда праздновала в раздевалке.

На полу оказалась футболка мексиканской сборной, и Месси на нее наступил.

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