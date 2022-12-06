Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Есть первая сенсация плей-офф ЧМ – Марокко выбила Испанию в серии пенальти: помогли игроки, тесно связанные с испанским футболом

    Давайте зафиксируем следующее: 120 минут матча Марокко и Испании были максимально тусклыми. Сборные создавали полумоменты, но этого не хватило даже для одного гола.

    До 6 декабря болельщики жаловались на нулевую интригу – и тут они ее получили. По пенальти марокканцы были сильнее: 3:0. А историческую победу (Марокко впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира) сделали игроки, часть из которых напрямую связаны с Испанией:

    1. Яссин Буну – сделал два сейва. Почти 10 лет играет в испанском футболе: «Атлетико» (основа и молодежка), «Сарагоса», «Жирона» и «Севилья». Когда Марокко выпала Испания в жеребьевке, Буну сказал: «Никаких послаблений: я играю за свою страну. Приятно встретить знакомые лица, но я не буду поддаваться – это было бы странно с моей стороны».

    2. Ашраф Хакими – реализовал победный пенальти. Родился в Мадриде, воспитывался в академии «Реала». Но Хакими не был нужен ни Испании, ни «Реалу», поэтому с удовольствием угнал на постоянной основе в «Интер». Со сборной проще – сразу же вызывался в Марокко. Однажды его спросили про вызов в сборную Испании, вот ответ: «Думал об этом только когда был маленький. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, с какой конкуренцией столкнешься. Я выбрал Марокко – это мой путь, это моя страна».

    3. Абдельхамид Сабири – реализовал свой пенальти. Играет за «Сампдорию», но этим летом мог оказаться в «Хетафе»: «Мне звонили руководители «Хетафе» и делали прямое предложение. Я посчитал, что не стоит соглашаться, потому что на меня рассчитывали в «Сампдории».

    4. Хаким Зиеш – реализовал свой пенальти. Но он никак не связан с испанским футболом.

    Несколько фактов вокруг матча:

    • Да, это первый выход Марокко в четвертьфинал ЧМ;
    • Испания не проходит дальше 1/8 финала третий ЧМ подряд;
    • Испания второй чемпионат мира подряд завершает на стадии 1/8 финала.

    Фото: dpa, XinHua

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:05
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11271

      alex1951 16 минут назад

      Какая сенсация?
      Где сенсация?
      Сбрендили?
      Игра была равной....
      А пенальти ,повторяю,не показатель преимущества.....
      Если вспомнить ЧМ 2018....испанцы еле от поражения ушли с Марокко....потом была ,,супер-матч,, с Россией))))
      А это уже онкология....
      И чё видим ?
      Немеччина ,Дания,Бельгия,Испания - в ауте...за этим ли ехали?
      Азия и Африка - давно уже не битья мальчики....пора привыкать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1509

      Artemka444 44 минуты назад

      Уроки на будущее!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7789

      Томик 47 минут назад

      Форма чужих цветов, отличный вратарь Марокко и настроенность Испании на пенальти - чем это ещё могло закончиться? Включаться пытались только в экстра таймах. Это была не Испания. Только один матч провели на уровне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12055

      Вомбат 51 минуту назад

      Карма настигла Испанию за слив японцам. Испанцы боялись хорватов и не верили, что Марокко сильнее. Вот и получили. Многие предсказывали, что так будет, и оказались правы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +676

      vodomut 1 час назад

      все кто поддерживает ЛГБТ,должны вылететь на х...!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12055

      Вомбат > vodomut 49 минут назад

      Испанцы не поддерживают ЛГБТ и смеялись над немцами после их фотоакции. Но есть вещи и похуже, чем поддержка ЛГБТ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      организованность,твердость,хладнокровие,вера в свои силы - такие эпитеты приходят на ум при просмотра игры команды Марокко...они хотели победить больше - и победили...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17266

      Garrincha58 1 час назад

      первая Германия и Бельгия которые не смогли даже из групп выйти, а это вторая, но не такая уж сенсация не стоит недооценивать Марокко там игроки европейского уровня у нас кстати таких нет, а мы великая футбольная держава, как всегда твердят аналитики и депутаты и политики

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      jek718875 1 час назад

      Это не сенсация, Испания мёртвая

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11