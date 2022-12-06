Есть первая сенсация плей-офф ЧМ – Марокко выбила Испанию в серии пенальти: помогли игроки, тесно связанные с испанским футболом

Давайте зафиксируем следующее: 120 минут матча Марокко и Испании были максимально тусклыми. Сборные создавали полумоменты, но этого не хватило даже для одного гола.

До 6 декабря болельщики жаловались на нулевую интригу – и тут они ее получили. По пенальти марокканцы были сильнее: 3:0. А историческую победу (Марокко впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира) сделали игроки, часть из которых напрямую связаны с Испанией:

1. Яссин Буну – сделал два сейва. Почти 10 лет играет в испанском футболе: «Атлетико» (основа и молодежка), «Сарагоса», «Жирона» и «Севилья». Когда Марокко выпала Испания в жеребьевке, Буну сказал: «Никаких послаблений: я играю за свою страну. Приятно встретить знакомые лица, но я не буду поддаваться – это было бы странно с моей стороны».

2. Ашраф Хакими – реализовал победный пенальти. Родился в Мадриде, воспитывался в академии «Реала». Но Хакими не был нужен ни Испании, ни «Реалу», поэтому с удовольствием угнал на постоянной основе в «Интер». Со сборной проще – сразу же вызывался в Марокко. Однажды его спросили про вызов в сборную Испании, вот ответ: «Думал об этом только когда был маленький. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, с какой конкуренцией столкнешься. Я выбрал Марокко – это мой путь, это моя страна».

3. Абдельхамид Сабири – реализовал свой пенальти. Играет за «Сампдорию», но этим летом мог оказаться в «Хетафе»: «Мне звонили руководители «Хетафе» и делали прямое предложение. Я посчитал, что не стоит соглашаться, потому что на меня рассчитывали в «Сампдории».

4. Хаким Зиеш – реализовал свой пенальти. Но он никак не связан с испанским футболом.

Несколько фактов вокруг матча:

Да, это первый выход Марокко в четвертьфинал ЧМ;

Испания не проходит дальше 1/8 финала третий ЧМ подряд;

Испания второй чемпионат мира подряд завершает на стадии 1/8 финала.

Фото: dpa, XinHua