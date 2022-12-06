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  • Есть первая сенсация плей-офф ЧМ – Марокко выбила Испанию в серии пенальти: помогли игроки, тесно связанные с испанским футболом

Есть первая сенсация плей-офф ЧМ – Марокко выбила Испанию в серии пенальти: помогли игроки, тесно связанные с испанским футболом

6 декабря 2022, 21:05
7

Давайте зафиксируем следующее: 120 минут матча Марокко и Испании были максимально тусклыми. Сборные создавали полумоменты, но этого не хватило даже для одного гола.

До 6 декабря болельщики жаловались на нулевую интригу – и тут они ее получили. По пенальти марокканцы были сильнее: 3:0. А историческую победу (Марокко впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира) сделали игроки, часть из которых напрямую связаны с Испанией:

1. Яссин Буну – сделал два сейва. Почти 10 лет играет в испанском футболе: «Атлетико» (основа и молодежка), «Сарагоса», «Жирона» и «Севилья». Когда Марокко выпала Испания в жеребьевке, Буну сказал: «Никаких послаблений: я играю за свою страну. Приятно встретить знакомые лица, но я не буду поддаваться – это было бы странно с моей стороны».

2. Ашраф Хакими – реализовал победный пенальти. Родился в Мадриде, воспитывался в академии «Реала». Но Хакими не был нужен ни Испании, ни «Реалу», поэтому с удовольствием угнал на постоянной основе в «Интер». Со сборной проще – сразу же вызывался в Марокко. Однажды его спросили про вызов в сборную Испании, вот ответ: «Думал об этом только когда был маленький. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, с какой конкуренцией столкнешься. Я выбрал Марокко – это мой путь, это моя страна».

3. Абдельхамид Сабири – реализовал свой пенальти. Играет за «Сампдорию», но этим летом мог оказаться в «Хетафе»: «Мне звонили руководители «Хетафе» и делали прямое предложение. Я посчитал, что не стоит соглашаться, потому что на меня рассчитывали в «Сампдории».

4. Хаким Зиеш – реализовал свой пенальти. Но он никак не связан с испанским футболом.

Несколько фактов вокруг матча:

  • Да, это первый выход Марокко в четвертьфинал ЧМ;
  • Испания не проходит дальше 1/8 финала третий ЧМ подряд;
  • Испания второй чемпионат мира подряд завершает на стадии 1/8 финала.

Фото: dpa, XinHua

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Испания
Комментарии (7)
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jek718875
1670350506
Это не сенсация, Испания мёртвая
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Garrincha58
1670350886
первая Германия и Бельгия которые не смогли даже из групп выйти, а это вторая, но не такая уж сенсация не стоит недооценивать Марокко там игроки европейского уровня у нас кстати таких нет, а мы великая футбольная держава, как всегда твердят аналитики и депутаты и политики
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SPACE TRUCKIN
1670351727
организованность,твердость,хладнокровие,вера в свои силы - такие эпитеты приходят на ум при просмотра игры команды Марокко...они хотели победить больше - и победили...
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Вомбат
1670352872
Карма настигла Испанию за слив японцам. Испанцы боялись хорватов и не верили, что Марокко сильнее. Вот и получили. Многие предсказывали, что так будет, и оказались правы.
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Томик
1670353118
Форма чужих цветов, отличный вратарь Марокко и настроенность Испании на пенальти - чем это ещё могло закончиться? Включаться пытались только в экстра таймах. Это была не Испания. Только один матч провели на уровне.
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Artemka444
1670353271
Уроки на будущее!!!
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alex1951
1670354980
Какая сенсация? Где сенсация? Сбрендили? Игра была равной.... А пенальти ,повторяю,не показатель преимущества..... Если вспомнить ЧМ 2018....испанцы еле от поражения ушли с Марокко....потом была ,,супер-матч,, с Россией)))) А это уже онкология.... И чё видим ? Немеччина ,Дания,Бельгия,Испания - в ауте...за этим ли ехали? Азия и Африка - давно уже не битья мальчики....пора привыкать...
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