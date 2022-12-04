Венгер назвал причину провала сборной Германии на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что сборной Германии хорошо выступить на чемпионате мира в Катаре помешали политические акции. По мнению французского специалиста, немцы думали не об игре.

«Команды, имеющие опыт выступлений на таких турнирах, как Франция и Англия, хорошо сыграли стартовые матчи. Команды, которые были психологически готовы, настроены на то, чтобы сосредоточиться на соревнованиях, а не на политических демонстрациях», – сказал Венгер.

Немцы устроили командную акцию перед матчем с Японией (1:2), прикрыв рты руками.

Сборная Германии не смогла выйти из группы.

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