Бракамонте: «Месси – будущий чемпион мира»

Бывший форвард ФК «Москва» и других клубов РПЛ Эктор Бракамонте рассчитывает на победу Аргентины на ЧМ-2022.

«Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая, к черту, аналитика? Мы разберемся с голландцами, а пока будем праздновать этот успех. Вамос, Аргентина!» – сказал Бракамонте.

В 1/8 финала Аргентина прошла Австралию (2:1).

Матч 1/4 финала Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря.

Аргентина на брала ЧМ с 1986 года.

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