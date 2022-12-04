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    Бракамонте: «Месси – будущий чемпион мира»

    Бывший форвард ФК «Москва» и других клубов РПЛ Эктор Бракамонте рассчитывает на победу Аргентины на ЧМ-2022.

    «Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая, к черту, аналитика? Мы разберемся с голландцами, а пока будем праздновать этот успех. Вамос, Аргентина!» – сказал Бракамонте.

    • В 1/8 финала Аргентина прошла Австралию (2:1).
    • Матч 1/4 финала Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря.
    • Аргентина на брала ЧМ с 1986 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7591

      mihail200606 1 минуту назад

      Ну..будущий.. последний шанс,скорее всего.. и сейчас Аргентина гораздо слабее,чем предыдущие разы.хотя обычно у них по 2 равноценных состава почти всегда бывает, и оба достойны финалов ..уж насколько сильна была команда в 2014 и то не выиграли ЧМ..

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      Рейтинг: +12015

      Вомбат 29 минут назад

      Я думаю, что Арентина не пройдет Нидерланды. Голландцы могут задать такой темп, что Аргентина не выдержит. Эта команда медленная, ведь мы ни разу не увидели в ее исполнении скоростной командной игры.

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      Рейтинг: +215

      гууд > Вомбат 18 минут назад

      ты че? меська всех порвет, ты видел как он пробил польше пенку? знаешь по чему он не забил? потому что он забивает только тогда когда хочет!!!! ЧМ за Аргентиной!!!!

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      Рейтинг: +1371

      balam 37 минут назад

      позитивный парняга.

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