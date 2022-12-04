Бракамонте: «Месси – будущий чемпион мира»

Ну..будущий.. последний шанс,скорее всего.. и сейчас Аргентина гораздо слабее,чем предыдущие разы.хотя обычно у них по 2 равноценных состава почти всегда бывает, и оба достойны финалов ..уж насколько сильна была команда в 2014 и то не выиграли ЧМ..
Бывший форвард ФК «Москва» и других клубов РПЛ Эктор Бракамонте рассчитывает на победу Аргентины на ЧМ-2022.
«Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая, к черту, аналитика? Мы разберемся с голландцами, а пока будем праздновать этот успех. Вамос, Аргентина!» – сказал Бракамонте.
- В 1/8 финала Аргентина прошла Австралию (2:1).
- Матч 1/4 финала Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря.
- Аргентина на брала ЧМ с 1986 года.
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