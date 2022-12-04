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Бракамонте: «Месси – будущий чемпион мира»

4 декабря 2022, 11:02
9

Бывший форвард ФК «Москва» и других клубов РПЛ Эктор Бракамонте рассчитывает на победу Аргентины на ЧМ-2022.

«Это Месси! Это Аргентина! Это будущий чемпион мира! Какая, к черту, аналитика? Мы разберемся с голландцами, а пока будем праздновать этот успех. Вамос, Аргентина!» – сказал Бракамонте.

  • В 1/8 финала Аргентина прошла Австралию (2:1).
  • Матч 1/4 финала Нидерланды – Аргентина состоится 9 декабря.
  • Аргентина на брала ЧМ с 1986 года.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (9)
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balam
1670141875
позитивный парняга.
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Вомбат
1670142325
Я думаю, что Арентина не пройдет Нидерланды. Голландцы могут задать такой темп, что Аргентина не выдержит. Эта команда медленная, ведь мы ни разу не увидели в ее исполнении скоростной командной игры.
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mihail200606
1670144024
Ну..будущий.. последний шанс,скорее всего.. и сейчас Аргентина гораздо слабее,чем предыдущие разы.хотя обычно у них по 2 равноценных состава почти всегда бывает, и оба достойны финалов ..уж насколько сильна была команда в 2014 и то не выиграли ЧМ..
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Great Tartaria
1670144662
аргентина вылетит в следующем раунде, Голландцы приземлят эту распиареную сборную, которая ничего из себя не представляет, пока гном диктует свои условия с кем будет играть, а с кем нет
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ARSteven89
1670145694
Я не болельщик Месси и сборной Аргентины. Больше ценю историю, которую мы с годами будем вспоминать. Так вот сейчас каждый матч Месси может стать последним за сборную! Каждый матч Месси - это ожидания, что мы увидим либо горючие слёзы от несбывшейся мечты, либо триумф исторического футболиста на последнем крупном турнире в жизни! Представьте, что творится в его голове, когда осознаёт, что матч, в котором ты на поле сейчас, может стать последним в карьере за сборную на последнем турнире в карьере за сборную. Я бы от нервоза провалился точно!
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Тазит
1670146712
Месси вчера действительно был хорош. Вернее, вчера он был лучше, чем в предыдущих матчах, бегал, а не ходил. Но игра команды совершенно не впечатляет - бразильцы и французы кажутся куда более реальными претендентами на титул.
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Батал Вселенский
1670149884
Посмотрим, как голландцы сыграют. Если каталонские «мессилучшероналды», Де Йонг и Депай покажут такую же бесхребетность, как и Левандовски - у Аргентины есть шанс.
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Garrincha58
1670151806
рассмешил Бро если только в следующей жизни
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