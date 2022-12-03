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    Россиянин Ондуа прокомментировал вылет сборной Камеруна с ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Камернуа Гаэль Ондуа высказался о завершении выступления своей команды на чемпионате мира-2022.

    «Этот чемпионат для нас окончен! Да, мы обыграли Бразилию, но этого оказалось мало для прохода дальше.

    Эти дни в Катаре я буду помнить всю жизнь. Как позитивные командные. Так и все те моменты, которые мы не реализовали.

    Эти шансы, из-за которых мы не прошли дальше. Но это жизнь. И чемпионат мира многому меня научил.

    Особенно – ценить каждый день, каждый матч, каждого болельщика, который поддерживает тебя персонально. И, конечно, партнeров по команде.

    А ещe сбылась моя мечта! Я сыграл на чемпионате мира. Чувствовал настоящее счастье, находясь здесь, и получал невероятные эмоции от каждой минуты, проведенной на поле.

    Ещe раз всем говорю огромное спасибо! Это было незабываемо», – написал Ондуа в своем телеграм-канале.

    • Камерун набрал 4 очка в 3 турах ЧМ-2022.
    • Они стали 3-ми в группе, опередив Сербию, но уступив Бразилии и Швейцарии.
    • Ондуа поучаствовал в 2 матчах. У него есть российское гражданство.

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    Источник: телеграм-канал Гаэля Ондуа

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