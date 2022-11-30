Даса считает, что «Динамо» финиширует в топ-3 РПЛ

Защитник «Динамо» Эли Даса поговорил о перспективах команды в сезоне.
«Я доволен результатами первой части сезона — мы в топ-5 РПЛ, а в Кубке вышли в плей-офф с первого места. Думаю, мы можем быть довольны первой половиной сезона, потому что заметно прогрессировали в последние два месяца. После отпуска мы должны вернуться намного сильнее и сделать все возможное, чтобы добиться наибольшего успеха.
Думаю, «Динамо» будет претендовать на победу в Кубке России и сможет завершить сезон в тройке РПЛ», — сказал Даса.
- Москвичи идут в таблице 4-ми.
- «Динамо» проведет зимние сборы в ОАЭ и Турции.
- РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»