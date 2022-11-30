Даса считает, что «Динамо» финиширует в топ-3 РПЛ

Защитник «Динамо» Эли Даса поговорил о перспективах команды в сезоне.

«Я доволен результатами первой части сезона — мы в топ-5 РПЛ, а в Кубке вышли в плей-офф с первого места. Думаю, мы можем быть довольны первой половиной сезона, потому что заметно прогрессировали в последние два месяца. После отпуска мы должны вернуться намного сильнее и сделать все возможное, чтобы добиться наибольшего успеха.

Думаю, «Динамо» будет претендовать на победу в Кубке России и сможет завершить сезон в тройке РПЛ», — сказал Даса.

Москвичи идут в таблице 4-ми.

«Динамо» проведет зимние сборы в ОАЭ и Турции.

РПЛ возобновится в марте.

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