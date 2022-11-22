Дзюба уступил Роналду первое место в списке самых дорогих свободных агентов

Нападающий Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и стал свободным агентом.

37-летний португалец стал самым дорогим свободным агентом по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Роналду опередил в рейтинге экс-форварда «Зенита» и «Демирспора» Артема Дзюбу, который оценивается в 4 миллиона евро.

Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.

Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.

После этого он стал персоной нон грата в клубе.

«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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