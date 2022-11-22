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    Дзюба уступил Роналду первое место в списке самых дорогих свободных агентов

    Нападающий Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и стал свободным агентом.

    37-летний португалец стал самым дорогим свободным агентом по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

    Роналду опередил в рейтинге экс-форварда «Зенита» и «Демирспора» Артема Дзюбу, который оценивается в 4 миллиона евро.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2022 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +683

      111ax 1 час назад

      ну Дзюба все равно руку нагреет

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      Рейтинг: +1070

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Смешно сравнивать этих игроков между собой.

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      Рейтинг: +3006

      h3LL1k > ZAITZEFF2011 16 минут назад

      да вроде не сравнивали просто ценник озвучили) типо дзюба как я понял второй после него по бабкам прикольная инфа кстате) был не вкурсе)

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      Рейтинг: +99010

      sv1969 1 час назад

      Артёмка еще оценивается?))))

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