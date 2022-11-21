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    Роналду хочет вернуться в «Реал»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ищет новый клуб.

    37-летний футболист хотел бы вернуться в «Реал», за который он выступал с 2009 по 2018 год.

    Представители форварда уже предложили мадридскому клубу подписать его зимой.

    Португалец мог бы стать альтернативой Кариму Бензема, который в этом сезоне пропустил много матчей из-за травм.

    Ранее сообщалось, что «Реал» не будет в январе заниматься усилением атаки.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1075

      Soccerdealer63 18 минут назад

      Понятно, что сегодня Роналду уже больше заботится о своей репутации, чем о каком-то серьёзном денежном контракте... денег, кстати, полагаю, ниу уже вполне достаточно... А о том, что он ещё года два-три может бытьсуперэффективным на самом высоком уровне, похоже..НИКТО НЕ СПОРИТ?)))
      Для Реала это может оказаться очень неплохим решением оперативных задачю

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      Рейтинг: +98989

      sv1969 25 минут назад

      Зачем Реалу ЭТО?)))

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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 29 минут назад

      А Реалу геморрой в виде скулящего Роналду нужен???

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      Рейтинг: +23551

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      Этот переход однозначно усилит атаку Реала и пополнит трибуны.

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      Рейтинг: +17910

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Роналду не может усилить атаку даже в МЮ. О каком Реале может быть речь??????????????!

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      Рейтинг: +98989

      sv1969 > DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Даже если предположить что его подписание усилит атаку, то это минус 1 в прессинге. И уж точно это не добавит позитива в раздевалке. Не смотря на свое величие, Рон не смог побороть свое эго. Даже взять его последнее скандальное вью. Там посыл Я и они виноваты. Вообщем все пид-расы, один Я Д'Артаньян.

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