Роналду хочет вернуться в «Реал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ищет новый клуб.

37-летний футболист хотел бы вернуться в «Реал», за который он выступал с 2009 по 2018 год.

Представители форварда уже предложили мадридскому клубу подписать его зимой.

Португалец мог бы стать альтернативой Кариму Бензема, который в этом сезоне пропустил много матчей из-за травм.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет в январе заниматься усилением атаки.

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