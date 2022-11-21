Роналду хочет вернуться в «Реал»

Понятно, что сегодня Роналду уже больше заботится о своей репутации, чем о каком-то серьёзном денежном контракте... денег, кстати, полагаю, ниу уже вполне достаточно... А о том, что он ещё года два-три может бытьсуперэффективным на самом высоком уровне, похоже..НИКТО НЕ СПОРИТ?)))
Для Реала это может оказаться очень неплохим решением оперативных задачю
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ищет новый клуб.
37-летний футболист хотел бы вернуться в «Реал», за который он выступал с 2009 по 2018 год.
Представители форварда уже предложили мадридскому клубу подписать его зимой.
Португалец мог бы стать альтернативой Кариму Бензема, который в этом сезоне пропустил много матчей из-за травм.
Ранее сообщалось, что «Реал» не будет в январе заниматься усилением атаки.
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