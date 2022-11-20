Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер Катара ответил на обвинения в подкупе игроков Эквадора

    Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес отреагировал на информацию, что сборная Эквадора подкуплена перед матчем-открытием чемпионата мира-2022.

    «Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет – отличный инструмент, но, с моей точки зрения, он также очень опасен. В течение многих лет мы готовились, тренировались. Мы вместе, мы сильны и сплоченны, и никто не сможет дестабилизировать нас этой критикой, так что мы вообще не пострадаем.

    Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы играть на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и больше ничего не принимаем во внимание. Лучшее, что может случиться с командой или футболистом, – это сохранять спокойствие, избегать любых слухов и шума вокруг вас», – сказал Санчес.

    • Катар – страна, принимающая чемпионат мира.
    • Матч с Эквадором начнется в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Назначен судья на матч-открытие ЧМ-2022 2
    Катар – Эквадор прогноз на матч Чемпионата мира 2022
    Где и во сколько смотреть матч Катар – Эквадор 20 ноября на Чемпионате Мира по футболу 2022
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11