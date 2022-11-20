Тренер Катара ответил на обвинения в подкупе игроков Эквадора

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес отреагировал на информацию, что сборная Эквадора подкуплена перед матчем-открытием чемпионата мира-2022.

«Я думаю, что существует много дезинформации. Интернет – отличный инструмент, но, с моей точки зрения, он также очень опасен. В течение многих лет мы готовились, тренировались. Мы вместе, мы сильны и сплоченны, и никто не сможет дестабилизировать нас этой критикой, так что мы вообще не пострадаем.

Мы очень взволнованы, мотивированы и счастливы играть на нашем первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и больше ничего не принимаем во внимание. Лучшее, что может случиться с командой или футболистом, – это сохранять спокойствие, избегать любых слухов и шума вокруг вас», – сказал Санчес.

Катар – страна, принимающая чемпионат мира.

Матч с Эквадором начнется в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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