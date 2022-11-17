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    Месси назвал три лучшие сборные ЧМ-2022

    Нападающий сборной Аргентины назвал лучшие команды предстоящего чемпионата мира.

    «Всякий раз, когда мы говорим о кандидатах на победу, мы всегда говорим об одних и тех же командах. Если мне нужно поставить кого-то выше других, я думаю, что Бразилия, Франция и Англия немного выше остальных. Но чемпионат мира настолько сложный и запутанный турнир...

    Мы очень взволнованы. У нас очень сильная группа. Мы надеемся начать чемпионат мира наилучшим образом», — цитирует Месси пресс-служба КОНМЕБОЛ.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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