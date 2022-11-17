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    Роналду считает, что его критикуют из-за зависти

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к критике.

    «Я ценю плохие моменты. С их помощью можно увидеть, кто на твоей стороне, а кто критикует, дождавшись момента. Такие люди не любят успешных людей.

    За последние 4-5 месяцев я заметил, что критика в мой адрес увеличилась. И я не понимаю, почему так происходит. Думаю, это зависть. Но я 21 год играю в футбол, поэтому для меня это не проблема», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану..

    • Из-за интервью у Роналду возникли проблемы с игроками, тренерами и руководством «Манчестер Юнайтед».
    • 37-летний португалец близок к уходу из клуба.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13994

      Skull_Boy 1 минуту назад

      Конечно зависть за 16 игр забить 3 мяча

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