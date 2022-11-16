Роналду: «Смерть новорожденного сына – худший момент в моей жизни после смерти отца»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил, как в апреле потерял новорожденного сына.
Подруга Роналду Джорджина Родригес должна была родить двойню, но выжил только один ребенок – девочка.
«Возможно, это худший момент в моей жизни после того, как умер мой отец.
Когда у тебя уже есть дети, ты думаешь, что все должно пройти нормально. Это тяжело, я живой человек, и для нас с Джорджиной это был сложный период. Мы не понимали, почему это случилось с нами. Честно скажу, это было действительно сложно.
Возможно, тот период был сложнейшим в моей жизни. И для меня, и для моей семью, в первую очередь для Джорджины.
Иногда я пытаюсь объяснить членам семьи и друзьям, что у меня никогда не было чувства горя и радости [из-за рождения дочери] одновременно. Это тяжело объяснить, ты не знаешь, плакать или радоваться. Не знаешь, как на это реагировать», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию