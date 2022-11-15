Роналду: «Глейзерам плевать на клуб. Я не общался с ними после возвращения в «МЮ»

Болельщики и на самого Роналду злятся , они всегда правы ?
Интересно , а самого Роналду интересуют проблемы клуба.
Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду раскритиковал владельцев клуба.
«Глейзерам плевать на клуб. Они получают деньги от маркетинга, а спорт их не интересует.
Я не общался с Глейзерами после возвращения, они отдают всю власть генеральному директору. Правы ли фанаты «МЮ», когда злятся на Глейзеров? Болельщики всегда правы», — сказал Роналду.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
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