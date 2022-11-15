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    Роналду: «Глейзерам плевать на клуб. Я не общался с ними после возвращения в «МЮ»

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду раскритиковал владельцев клуба.

    «Глейзерам плевать на клуб. Они получают деньги от маркетинга, а спорт их не интересует.

    Я не общался с Глейзерами после возвращения, они отдают всю власть генеральному директору. Правы ли фанаты «МЮ», когда злятся на Глейзеров? Болельщики всегда правы», — сказал Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12061

      Алексей З 19 минут назад

      Болельщики и на самого Роналду злятся , они всегда правы ?
      Интересно , а самого Роналду интересуют проблемы клуба.

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