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    «Матч ТВ» покажет Кубок и Суперкубок Испании

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил о возвращении испанского футбола в эфир телеканала.

    «Мы стали обладателями телевизионных прав на Кубок и Суперкубок Испании по футболу на территории России.

    Трансляции предварительных раундов Кубка Короля стартуют на тематических каналах «Матча» уже на этой неделе, а матчи основного раунда турнира начнутся в первые дни нового года.

    Суперкубок, состоящий из трех матчей, покажем 11, 12 и 15 января.

    Хотел бы отметить большую работу коллег – не секрет, что часть наших соглашений с европейскими партнерами была приостановлена, поэтому вдвойне приятно иметь возможность показать классный испанский футбол нашим зрителям.

    Поздравляю всех любителей футбола – как минимум на ближайшие пять лет Кубок Короля и Суперкубок Испании на «Матче»!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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