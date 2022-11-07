«Матч ТВ» покажет Кубок и Суперкубок Испании

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин объявил о возвращении испанского футбола в эфир телеканала.

«Мы стали обладателями телевизионных прав на Кубок и Суперкубок Испании по футболу на территории России.

Трансляции предварительных раундов Кубка Короля стартуют на тематических каналах «Матча» уже на этой неделе, а матчи основного раунда турнира начнутся в первые дни нового года.

Суперкубок, состоящий из трех матчей, покажем 11, 12 и 15 января.

Хотел бы отметить большую работу коллег – не секрет, что часть наших соглашений с европейскими партнерами была приостановлена, поэтому вдвойне приятно иметь возможность показать классный испанский футбол нашим зрителям.

Поздравляю всех любителей футбола – как минимум на ближайшие пять лет Кубок Короля и Суперкубок Испании на «Матче»!» – написал Тащин в своем телеграм-канале.

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