Гилерме: «Легко обвинять немцев в отсутствии результата. Игроки «Локо» тоже несут ответственность»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал уход из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

— Как пережил этот момент — закончилась «немецкая эпоха» в «Локомотиве»?

— Сейчас много говорят о вине немцев в этой ситуации. Но моя точка зрения: людям из другой страны сложно приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять.

Окей, так получилось, что они не дали результат. Всегда, когда результата нет, выглядит так, что это вина тренеров и руководства. Но мы тоже должны понимать, что футболисты несут ответственность. Это не только менеджмента и тренеров вина.

Считаю, что об этой теме надо сейчас забыть. У нас уже идут изменения. Руководство говорит, что будет новый тренер. Посмотрим. Ничего не могу сказать об этом. Надеюсь, что с новым тренером и руководством «Локомотив» вернется туда, где мы должны быть.