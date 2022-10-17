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  • Гилерме: «Легко обвинять немцев в отсутствии результата. Игроки «Локо» тоже несут ответственность»

Гилерме: «Легко обвинять немцев в отсутствии результата. Игроки «Локо» тоже несут ответственность»

17 октября 2022, 18:02
2

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал уход из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

— Как пережил этот момент — закончилась «немецкая эпоха» в «Локомотиве»?

— Сейчас много говорят о вине немцев в этой ситуации. Но моя точка зрения: людям из другой страны сложно приезжать к нам работать. И когда нет результата, очень легко их обвинять.

Окей, так получилось, что они не дали результат. Всегда, когда результата нет, выглядит так, что это вина тренеров и руководства. Но мы тоже должны понимать, что футболисты несут ответственность. Это не только менеджмента и тренеров вина.

Считаю, что об этой теме надо сейчас забыть. У нас уже идут изменения. Руководство говорит, что будет новый тренер. Посмотрим. Ничего не могу сказать об этом. Надеюсь, что с новым тренером и руководством «Локомотив» вернется туда, где мы должны быть.

  • Циннбауэр и Цорн покинули «Локомотив» в начале октября.
  • Клуб идет на 13-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1666034445
Гильерме . наверное самый адекватный футболист в РПЛ. Цинбауэр , кстати по мнению Трансфермаркет, был лучшим тренером в РПЛ.
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zigbert
1666073771
Снимать ответственность за результат с игроков тоже нельзя.
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