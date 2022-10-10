Месси не сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

По информации Le Parisien, аргентинец не принимал участия в сегодняшней предыгровой тренировке «ПСЖ». Парижский клуб не будет выпускать его до полного восстановления от травмы икроножной мышцы.