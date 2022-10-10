Месси не сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
По информации Le Parisien, аргентинец не принимал участия в сегодняшней предыгровой тренировке «ПСЖ». Парижский клуб не будет выпускать его до полного восстановления от травмы икроножной мышцы.
- Месси пропустил из-за травмы матч с «Реймсом» (0:0) в Лиге 1.
- В этом сезоне аргентинец забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 13 матчах.
- «ПСЖ» примет» Бенфику» завтра, 11 октября.
Источник: Le Parisien