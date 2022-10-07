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    Блогер Милохин: «Я состою в медиакоманде «Козлы», но играть мне лень»

    Популярный блогер и тиктокер Даня Милохин рассказал о своем отношении к Медиалиге.

    – Есть шанс увидеть тебя на футболе как болельщика?

    – Честно, я не люблю смотреть футбол или хоккей, я люблю играть в эти виды спорта! Скорее всего, шанс есть, но он маленький.

    – Видели, как зарубежных реперов привлекают к участию в медиалиге?

    – Видел, да. Я сам состою в команде «Козлы», но играть мне лень.

    – Как вообще оцените медиалигу?

    – Прикольно, очень интересно! Играют все-таки не футболисты, а блогеры. Люди смотрят эту лигу, это интересно!

    «Амкал» или 2DROTS?

    – 2DROTS!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +377

      fadda 39 минут назад

      Козёл

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      Рейтинг: +533

      Sergh4 2 часа назад

      Ясное дело, имбицил ведь!

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      Рейтинг: +23287

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Пожалуй, я бы блеванул, если бы увидел его на футбольном поле. (извините за неприятные слова)

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