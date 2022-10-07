Блогер Милохин: «Я состою в медиакоманде «Козлы», но играть мне лень»

Популярный блогер и тиктокер Даня Милохин рассказал о своем отношении к Медиалиге.

– Есть шанс увидеть тебя на футболе как болельщика?

– Честно, я не люблю смотреть футбол или хоккей, я люблю играть в эти виды спорта! Скорее всего, шанс есть, но он маленький.

– Видели, как зарубежных реперов привлекают к участию в медиалиге?

– Видел, да. Я сам состою в команде «Козлы», но играть мне лень.

– Как вообще оцените медиалигу?

– Прикольно, очень интересно! Играют все-таки не футболисты, а блогеры. Люди смотрят эту лигу, это интересно!

– «Амкал» или 2DROTS?

– 2DROTS!