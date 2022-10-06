Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил ничью с «Бенфикой»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы хорошо играли, создавали моменты, но не могли забить. Обе команды угрожали воротам соперника, но вратари действовали надежно.

Мы могли быть гораздо опаснее в первом тайме. В каком-то смысле результат справедлив, потому что «Бенфика» тоже была хороша», – сказал Гальтье.