«Надо прощаться с некомпетентными арбитрами». Губернатор Самарской области высказался о судействе после матча с «Краснодаром»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, выразил недовольство судейством в матче 11-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (0:0).

«Думаю, судейство в этом матче – предмет разбирательств. Уверен, что разберутся эксперты, специалисты, судейская комиссия. Но совершено точно, когда у болельщиков есть ощущение несправедливости принятых судьей решений, когда судья старается быть главным на поле, я думаю, что это неправильно. Чувство справедливости в нашем народе является главным.

Думаю, что надо прощаться с судьями, которые некомпетентны, которые не соответствуют требованиям лиги и уровню команд, надо бороться с этим самым жестким образом. Уверен, что именно такие справедливые решения в интересах футбола и в интересах десятков миллионов болельщиков будут приниматься в нашем футболе. В нынешней ситуации это тем более важно, важно как никогда», – сказал Азаров.