«Барселона» планирует заработать 1,255 миллиарда в сезоне-2022/23

«Барселона» утвердила бюджет на новый финансовый год.

В нем прописаны ожидаемые доходы в размере 1,255 миллиарда евро, а также чистая прибыль на уровне 274 миллиона.

Прошлый финансовый год «Барса» закончила с финансовым оборотом 1,017 миллиарда евро и прибылью 98 миллионов.

Финансовый год в испанских клубах совпадает со сроками футбольного сезона.