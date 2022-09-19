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    «Барселона» планирует заработать 1,255 миллиарда в сезоне-2022/23

    «Барселона» утвердила бюджет на новый финансовый год.

    В нем прописаны ожидаемые доходы в размере 1,255 миллиарда евро, а также чистая прибыль на уровне 274 миллиона.

    Прошлый финансовый год «Барса» закончила с финансовым оборотом 1,017 миллиарда евро и прибылью 98 миллионов.

    Финансовый год в испанских клубах совпадает со сроками футбольного сезона.

    • «Барселона» идет на 2-м месте в Примере после 6 туров.
    • В Лиге чемпионов команда набрала 3 очка в 2 турах группового этапа.

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    19.09.2022 22:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +677

      Lipatoff 1 час назад

      Сейчас там люди, умеющие зарабатывать, реанимировали клуб за год

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      Рейтинг: +12041

      DeStar > Lipatoff 1 час назад

      ну рано об этом говорить
      пока это клуб который еле смог заявить всех новичков.
      при этом не избавились от многих кого хотели слить
      а планы ну хай будут планы ,дай бог сбудутся и барса выберется из ямы этой

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