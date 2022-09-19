«Барселона» планирует заработать 1,255 миллиарда в сезоне-2022/23

«Барселона» утвердила бюджет на новый финансовый год.
В нем прописаны ожидаемые доходы в размере 1,255 миллиарда евро, а также чистая прибыль на уровне 274 миллиона.
Прошлый финансовый год «Барса» закончила с финансовым оборотом 1,017 миллиарда евро и прибылью 98 миллионов.
Финансовый год в испанских клубах совпадает со сроками футбольного сезона.
- «Барселона» идет на 2-м месте в Примере после 6 туров.
- В Лиге чемпионов команда набрала 3 очка в 2 турах группового этапа.
Источник: сайт «Барселоны»