Тен Хаг прокомментировал первый гол Роналду в сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на прекращение безголевой серии нападающего Криштиану Роналду.
- Португалец забил «Шерифу» во 2-м туре ЛЕ.
- Он реализовал пенальти на 39-й минуте.
- Для Роналду это первый мяч в сезоне – он отличился только в 8-м матче.
«Криштиану нужен был этот гол. Он много раз был близок к забитому мячу и очень хотел отличиться.
Мы рады за него, и команда хотела подарить ему гол. Ты всегда знаешь, что Роналду реализует пенальти», – сказал тен Хаг.
Источник: ESPN