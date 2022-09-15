Тен Хаг прокомментировал первый гол Роналду в сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на прекращение безголевой серии нападающего Криштиану Роналду.

Португалец забил «Шерифу» во 2-м туре ЛЕ.

Он реализовал пенальти на 39-й минуте.

Для Роналду это первый мяч в сезоне – он отличился только в 8-м матче.

«Криштиану нужен был этот гол. Он много раз был близок к забитому мячу и очень хотел отличиться.

Мы рады за него, и команда хотела подарить ему гол. Ты всегда знаешь, что Роналду реализует пенальти», – сказал тен Хаг.