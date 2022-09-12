Кухарчук: «Любой футболист в России согласится перейти в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».
– У вас заканчивается контракт следующим летом. Готовы остаться в команде?
– Да.
– А если придет «Спартак» и скажет: «Илья, мы вас хотим купить»?
– А кто откажется туда перейти? Если к тебе придет «Спартак», ты откажешься? Я бы согласился. И в «Локо» пойду – это гранды российского футбола.
Думаю, любой футболист в России согласится перейти в «Спартак».
- В августе Кухарчуку исполнилось 32 года.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»