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    Кухарчук: «Любой футболист в России согласится перейти в «Спартак»

    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

    – У вас заканчивается контракт следующим летом. Готовы остаться в команде?

    – Да.

    – А если придет «Спартак» и скажет: «Илья, мы вас хотим купить»?

    – А кто откажется туда перейти? Если к тебе придет «Спартак», ты откажешься? Я бы согласился. И в «Локо» пойду – это гранды российского футбола.

    Думаю, любой футболист в России согласится перейти в «Спартак».

    • В августе Кухарчуку исполнилось 32 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5574

      Беспонтий 26 минут назад

      там своих хватает
      чуков и геков

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      Рейтинг: +1397

      Artemka444 47 минут назад

      Ахахахах смешной парень!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25680

      vladimir-7 55 минут назад

      Любой футболист России согласится перейти даже в условный Урал, если бы у него
      было бы газовое или нефтяное финансирование.

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      Рейтинг: +17106

      Cleaner 1 час назад

      У Кухарчука кукуха поехала. Попасть в Спартак - это клеймо на всю жизнь...

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