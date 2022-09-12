Кухарчук: «Любой футболист в России согласится перейти в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

– У вас заканчивается контракт следующим летом. Готовы остаться в команде?

– Да.

– А если придет «Спартак» и скажет: «Илья, мы вас хотим купить»?

– А кто откажется туда перейти? Если к тебе придет «Спартак», ты откажешься? Я бы согласился. И в «Локо» пойду – это гранды российского футбола.

Думаю, любой футболист в России согласится перейти в «Спартак».