Фигуристка Загитова ответила на вопрос о возможном участии в Медиалиге

Алина Загитова рассказала, есть ли у нее желание попробовать свои силы в медийном футболе.

«Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч.

Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей», – заявила фигуристка.