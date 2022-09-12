Фигуристка Загитова ответила на вопрос о возможном участии в Медиалиге

А почему нет обнаженки?
Теперь же принять размещать фото всех этих шлюх, выпячивая их сладкие места)))
Алина Загитова рассказала, есть ли у нее желание попробовать свои силы в медийном футболе.
«Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч.
Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей», – заявила фигуристка.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).
- 16 сентября стартует второй сезон Медиалиги – в нем сыграют 18 команд.