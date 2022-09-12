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    Фигуристка Загитова ответила на вопрос о возможном участии в Медиалиге

    Алина Загитова рассказала, есть ли у нее желание попробовать свои силы в медийном футболе.

    «Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч.

    Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей», – заявила фигуристка.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).
    • 16 сентября стартует второй сезон Медиалиги – в нем сыграют 18 команд.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      rac531 2 часа назад

      А почему нет обнаженки?
      Теперь же принять размещать фото всех этих шлюх, выпячивая их сладкие места)))

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