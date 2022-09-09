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    Головин назвал пять клубов, в которые хотел бы перейти

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, в какие клубы хотел бы перейти.

    — До тебя в чемпионате Франции много играл Смертин, а потом перешел в «Челси». О чем сейчас мечтаешь ты?

    — Конечно, всегда хочется перейти в топ-топ-клуб и попробовать себя на таком уровне. В тот же «Челси», «Манчестер», «Реал», «Барсу»...

    — Оба «Манчестера»? «Юнайтед» в последние годы не блещет.

    — Оба! «Юнайтед» все равно — топ-команда, у них такая история! Для меня это даже больший топ, чем «Сити». Но не так, чтобы я прямо думал, мечтал, на каждый матч выходил с мыслью: как бы мне так сыграть, чтобы на меня посмотрели люди из этих клубов.

    Просто живу сегодняшним днем и следующим матчем. Играю на свой максимум — и всe.

    — Читал, что ты отказался от перехода в «Вест Хэм» и еще ряд клубов. То есть попасть именно в АПЛ для тебя не принципиально?

    — Попасть в АПЛ, конечно, круто, это очень сильный чемпионат. Но думаю, что там есть большая разница между первой пятеркой и командами ниже 10-12 места.

    Что касается «Вест Хэма», то нельзя сказать, что я не захотел. Там не было конкретного предложения. Не дошло до того, чтобы меня спрашивали — готов перейти или нет.

    — А если бы спросили — что бы ответил?

    — Сложно сказать.

    • В 2018 году «Монако» купил Головина у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • С тех пор хавбек забил 17 голов и сделал 26 ассистов в 139 матчах.
    • Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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