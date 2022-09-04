Тен Хаг упрекнул Роналду за отсутствие предсезонки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратил внимание, что у его форварда Криштиану Роналду не было предсезонной подготовки с командой.

«В «МЮ» я буду другом Роналду. Иногда я буду его учителем. Это зависит от ситуации.

Как мы все знаем, у Роналду не было предсезонной подготовки, а вы не можете пропускать предсезонную подготовку. Это основа», – считает тен Хаг.