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    Тен Хаг упрекнул Роналду за отсутствие предсезонки

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратил внимание, что у его форварда Криштиану Роналду не было предсезонной подготовки с командой.

    «В «МЮ» я буду другом Роналду. Иногда я буду его учителем. Это зависит от ситуации.

    Как мы все знаем, у Роналду не было предсезонной подготовки, а вы не можете пропускать предсезонную подготовку. Это основа», – считает тен Хаг.

    • Роналду не участвовал в летних сборах, сославшись на семейные обстоятельства.
    • Португалец летом хотел покинуть «МЮ», чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У Роналду в сезоне АПЛ 5 матчей без результативных действий.

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    Источник: твиттер UtdDistrict

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    04.09.2022 12:40
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