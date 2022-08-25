Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Министр спорта Матыцин оценил создание «Лиги Содружества» с клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова

Министр спорта Матыцин оценил создание «Лиги Содружества» с клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова

25 августа 2022, 09:46

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении создать новый турнир – «Лигу Содружества».

  • В объединенном чемпионате будут участвовать клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Запорожской, Херсонской и Харьковских областей.
  • «Лигу содружества» планируют запустить в марте 2023 года.
  • Этот турнир не будет относиться к структурам РФС.

«Форум очень важен. Задача – создать максимально комфортные условия для популяризации футбола и вовлечь в орбиту спортивной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, Южную Осетию, Абхазию.

Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ. У спорта одна идеология и миссия – сделать людей здоровыми, без политизации и дискриминации дать возможность им развиваться, представлять единое спортивное сообщество», – заявил Матыцин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия
Главные новости
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
14
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
3
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
8
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
16:26
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
15:52
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
15:44
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
15:35
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
15:17
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+