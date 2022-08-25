Министр спорта Матыцин оценил создание «Лиги Содружества» с клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении создать новый турнир – «Лигу Содружества».

В объединенном чемпионате будут участвовать клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Запорожской, Херсонской и Харьковских областей.

«Лигу содружества» планируют запустить в марте 2023 года.

Этот турнир не будет относиться к структурам РФС.

«Форум очень важен. Задача – создать максимально комфортные условия для популяризации футбола и вовлечь в орбиту спортивной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, Южную Осетию, Абхазию.

Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ. У спорта одна идеология и миссия – сделать людей здоровыми, без политизации и дискриминации дать возможность им развиваться, представлять единое спортивное сообщество», – заявил Матыцин.