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    Министр спорта Матыцин оценил создание «Лиги Содружества» с клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова

    Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении создать новый турнир – «Лигу Содружества».

    • В объединенном чемпионате будут участвовать клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Запорожской, Херсонской и Харьковских областей.
    • «Лигу содружества» планируют запустить в марте 2023 года.
    • Этот турнир не будет относиться к структурам РФС.

    «Форум очень важен. Задача – создать максимально комфортные условия для популяризации футбола и вовлечь в орбиту спортивной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области, Южную Осетию, Абхазию.

    Думаю, это правильно. Спорт не имеет границ. У спорта одна идеология и миссия – сделать людей здоровыми, без политизации и дискриминации дать возможность им развиваться, представлять единое спортивное сообщество», – заявил Матыцин.

    Источник: «Матч ТВ»

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