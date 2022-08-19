Тен Хаг: «Роналду входит в планы «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз ответил на вопрос о будущем форварда Криштиану Роналду.
«Он входит в наши планы. Это все, что я могу сказать.
Не знаю, почему Криштиану оказался в центре внимания после разгрома от «Брентфорда» (0:4).
Это был провал всей команды, включая Роналду», – сказал тен Хаг.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
- Он хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.
Источник: твиттер Фабрицио Романо