Тен Хаг: «Роналду входит в планы «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз ответил на вопрос о будущем форварда Криштиану Роналду.

«Он входит в наши планы. Это все, что я могу сказать.

Не знаю, почему Криштиану оказался в центре внимания после разгрома от «Брентфорда» (0:4).

Это был провал всей команды, включая Роналду», – сказал тен Хаг.