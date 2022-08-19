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    Тен Хаг: «Роналду входит в планы «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз ответил на вопрос о будущем форварда Криштиану Роналду.

    «Он входит в наши планы. Это все, что я могу сказать.

    Не знаю, почему Криштиану оказался в центре внимания после разгрома от «Брентфорда» (0:4).

    Это был провал всей команды, включая Роналду», – сказал тен Хаг.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
    • Он хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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