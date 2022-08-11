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    Гендиректор «Байера»: «Барселона» покупает хлеб сегодня, но будет голодать завтра. В Германии их считают сумасшедшими»

    Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро недоволен финансовой стратегией «Барселоны».

    • Каталонцы ради трансферов активировали несколько экономических рычагов.
    • Клуб продал часть своих активов, а также процент от телеправ на 25 лет вперед.
    • Карро – болельщик и сосьос «Барсы».

    «Они покупают себе хлеб на сегодня, но будут голодать завтра. Это очень рискованно. Они поставили на кон все.

    В Германии этого никто не понимает, там давно считают, что они сумасшедшие», – сказал Карро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2498

      Чермындыр 1 час назад

      Если бы Барселоно покупала хлеб, то все было бы норм. А так Барса покупает дорогущие торты и пирожные

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      Рейтинг: +15

      Evgen0088 1 час назад

      Кто не рискует … а немцам этого не понять

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