Гендиректор «Байера»: «Барселона» покупает хлеб сегодня, но будет голодать завтра. В Германии их считают сумасшедшими»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро недоволен финансовой стратегией «Барселоны».

Каталонцы ради трансферов активировали несколько экономических рычагов.

Клуб продал часть своих активов, а также процент от телеправ на 25 лет вперед.

Карро – болельщик и сосьос «Барсы».

«Они покупают себе хлеб на сегодня, но будут голодать завтра. Это очень рискованно. Они поставили на кон все.

В Германии этого никто не понимает, там давно считают, что они сумасшедшие», – сказал Карро.