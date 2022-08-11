Гендиректор «Байера»: «Барселона» покупает хлеб сегодня, но будет голодать завтра. В Германии их считают сумасшедшими»

Если бы Барселоно покупала хлеб, то все было бы норм. А так Барса покупает дорогущие торты и пирожные
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро недоволен финансовой стратегией «Барселоны».
- Каталонцы ради трансферов активировали несколько экономических рычагов.
- Клуб продал часть своих активов, а также процент от телеправ на 25 лет вперед.
- Карро – болельщик и сосьос «Барсы».
«Они покупают себе хлеб на сегодня, но будут голодать завтра. Это очень рискованно. Они поставили на кон все.
В Германии этого никто не понимает, там давно считают, что они сумасшедшие», – сказал Карро.