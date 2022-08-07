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    Защитник «Зимбру» впал в кому после столкновения с соперником

    Футболист молдавского «Зимбру» Донни ван Иперен уже почти сутки не приходит в сознание после матча чемпионата страны против «Динамо-Авто» (0:0).

    Нидерландец пошел в столкновение с вратарем соперника, после чего потерял сознание. Сообщается, что игрок в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    «Для работы с пациентом были вызваны ряд столичных специалистов высокого класса.

    При этом сообщается о проблемах в оперативности действий бригады врачей скорой помощи на стадионе в Терновке, которые не среагировали вовремя на инцидент», – написал источник.

    • 27-летний ван Иперен стоит 125 тысяч евро.
    • Игрок пополнил «Зимбру» этим летом.
    • Ван Иперен – воспитанник АЗ.

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    Источник: Sports.md

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