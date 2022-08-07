Холанд назвал свою мечту

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поговорил о задачах в новом клубе. Норвежец перешел из «Боруссии» Д.

«Нам нужно быть лучше в Лиге чемпионов, кубках и постоянно поддерживать форму в АПЛ. Мы говорим о том, чтобы развивать то, что выстроено «Манчестер Сити», на протяжении многих лет. Я хочу привнести что‑то свое и, надеюсь, стать лучше.

Лига чемпионов – мой любимый турнир. Я люблю его гимн и всe такое. Это действительно очень хорошее, но трудное соревнование. Моя мечта – выиграть ЛЧ», – сказал Холанд.