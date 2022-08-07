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    Холанд назвал свою мечту

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поговорил о задачах в новом клубе. Норвежец перешел из «Боруссии» Д.

    «Нам нужно быть лучше в Лиге чемпионов, кубках и постоянно поддерживать форму в АПЛ. Мы говорим о том, чтобы развивать то, что выстроено «Манчестер Сити», на протяжении многих лет. Я хочу привнести что‑то свое и, надеюсь, стать лучше.

    Лига чемпионов – мой любимый турнир. Я люблю его гимн и всe такое. Это действительно очень хорошее, но трудное соревнование. Моя мечта – выиграть ЛЧ», – сказал Холанд.

    • «Манчестер Сити» купил Холанда за 60 миллионов евро.
    • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
    • Отец Холанда тоже играл за «Манчестер Сити».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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