У «Манчестер Юнайтед» сменится титульный спонсор

Немецкая компания TeamViewer заинтересована в прекращении сотрудничества с «Манчестер Юнайтед».
В марте 2021 года стороны заключили пятилетний контракт на общую сумму 235 миллионов фунтов.
Однако из-за кризиса TeamViewer больше не хочет спонсировать английский клуб.
В компании уже подтвердили, что соглашение, истекающее в 2026 году, продлеваться не будет.
- TeamViewer – производитель программного обеспечения.
- Он является титульным спонсором «МЮ».
- За время сотрудничества с командой АПЛ акции компании подешевели на 80%.
Источник: Daily Mail