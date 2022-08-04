У «Манчестер Юнайтед» сменится титульный спонсор

Немецкая компания TeamViewer заинтересована в прекращении сотрудничества с «Манчестер Юнайтед».

В марте 2021 года стороны заключили пятилетний контракт на общую сумму 235 миллионов фунтов.

Однако из-за кризиса TeamViewer больше не хочет спонсировать английский клуб.

В компании уже подтвердили, что соглашение, истекающее в 2026 году, продлеваться не будет.