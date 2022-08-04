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    У «Манчестер Юнайтед» сменится титульный спонсор

    Немецкая компания TeamViewer заинтересована в прекращении сотрудничества с «Манчестер Юнайтед».

    В марте 2021 года стороны заключили пятилетний контракт на общую сумму 235 миллионов фунтов.

    Однако из-за кризиса TeamViewer больше не хочет спонсировать английский клуб.

    В компании уже подтвердили, что соглашение, истекающее в 2026 году, продлеваться не будет.

    • TeamViewer – производитель программного обеспечения.
    • Он является титульным спонсором «МЮ».
    • За время сотрудничества с командой АПЛ акции компании подешевели на 80%.

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    Источник: Daily Mail

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    04.08.2022 22:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1127

      mama1991 30 минут назад

      говновивер, так вам и надо

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