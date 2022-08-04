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    Где смотреть «Краснодар» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 августа

    «Краснодар» и «Локомотив» сыграют в матче 4-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в субботу, 6 августа.
    • Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
    • Начало – в 20:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Локомотив

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 19:50 мск.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Ставки на матч Краснодар – Локомотив

    Коэффициенты:

    • Победа «Краснодара» – 2.45
    • Ничья – 3.65
    • Победа «Локомотива» – 2.70

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    Источник: «Бомбардир»

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