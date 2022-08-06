Где смотреть «Краснодар» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 августа

«Краснодар» и «Локомотив» сыграют в матче 4-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 6 августа.
- Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – Локомотив
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 19:50 мск.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Краснодар – Локомотив
- Победа «Краснодара» – 2.45
- Ничья – 3.65
- Победа «Локомотива» – 2.70
Источник: «Бомбардир»