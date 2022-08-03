Тен Хаг: «Роналду нужно набрать форму»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг публично заметил, что его форварду Криштиану Роналду нужно набрать форму.
«Думаю, Роналду вписывается в мою систему. Но сначала ему нужно набрать форму.
Криштиану – фантастический игрок, много раз доказывал это, но тебя оценивают по нынешним выступлениям. Роналду нужно показать, что он достаточно хорош», – сказал нидерландец.
- Роналду хочет покинуть «МЮ», поскольку желает играть в Лиге чемпионов.
- У игрока осталось 2 года контракта.
- Тен Хаг пришел в «МЮ» этим летом из «Аякса».
Источник: Sky Sports