Тен Хаг: «Роналду нужно набрать форму»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг публично заметил, что его форварду Криштиану Роналду нужно набрать форму.

«Думаю, Роналду вписывается в мою систему. Но сначала ему нужно набрать форму.

Криштиану – фантастический игрок, много раз доказывал это, но тебя оценивают по нынешним выступлениям. Роналду нужно показать, что он достаточно хорош», – сказал нидерландец.