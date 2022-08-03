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    Тен Хаг: «Роналду нужно набрать форму»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг публично заметил, что его форварду Криштиану Роналду нужно набрать форму.

    «Думаю, Роналду вписывается в мою систему. Но сначала ему нужно набрать форму.

    Криштиану – фантастический игрок, много раз доказывал это, но тебя оценивают по нынешним выступлениям. Роналду нужно показать, что он достаточно хорош», – сказал нидерландец.

    • Роналду хочет покинуть «МЮ», поскольку желает играть в Лиге чемпионов.
    • У игрока осталось 2 года контракта.
    • Тен Хаг пришел в «МЮ» этим летом из «Аякса».

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    Источник: Sky Sports

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