Адриан, Фирмино и Салах – в старте «Ливерпуля» на Суперкубок Англии; у «Ман Сити» сыграют Де Брюйне, Грилиш и Холанд

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч за Суперкубок Англии.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Луис Диас, Салах, Фирмино.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Бернарду СилвСилва, Де Брюйне, Марез, Холанд, Грилиш.