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    Адриан, Фирмино и Салах – в старте «Ливерпуля» на Суперкубок Англии; у «Ман Сити» сыграют Де Брюйне, Грилиш и Холанд

    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч за Суперкубок Англии.

    «Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Луис Диас, Салах, Фирмино.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Бернарду СилвСилва, Де Брюйне, Марез, Холанд, Грилиш.

    • Игра состоится на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
    • Начало – 19:00 по московскому времени.
    • «Сити» – чемпион АПЛ, «Ливерпуль» – обладатель Кубка Англии.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Бомбардир»

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