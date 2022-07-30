Адриан, Фирмино и Салах – в старте «Ливерпуля» на Суперкубок Англии; у «Ман Сити» сыграют Де Брюйне, Грилиш и Холанд

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч за Суперкубок Англии.
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Луис Диас, Салах, Фирмино.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Бернарду СилвСилва, Де Брюйне, Марез, Холанд, Грилиш.
- Игра состоится на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
- Начало – 19:00 по московскому времени.
- «Сити» – чемпион АПЛ, «Ливерпуль» – обладатель Кубка Англии.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Бомбардир»