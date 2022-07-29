«Торино» готово купить Миранчука у «Аталанты» за 9 миллионов («Матч ТВ»)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино».
По информации «Матч ТВ», туринский клуб рассчитывает приобрести 26-летнего россиянина за 9 миллионов евро. «Торино» хочет как можно быстрее закрыть сделку.
В Миранчуке заинтересован лично главный тренер «Торино» Иван Юрич. Он требует скорейшего усиления состава.
Аталанта» готова продать полузащитника, если поступит достойное предложение.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»