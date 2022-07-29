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    «Торино» готово купить Миранчука у «Аталанты» за 9 миллионов («Матч ТВ»)

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино».

    По информации «Матч ТВ», туринский клуб рассчитывает приобрести 26-летнего россиянина за 9 миллионов евро. «Торино» хочет как можно быстрее закрыть сделку.

    В Миранчуке заинтересован лично главный тренер «Торино» Иван Юрич. Он требует скорейшего усиления состава.

    Аталанта» готова продать полузащитника, если поступит достойное предложение.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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