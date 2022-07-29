«Торино» готово купить Миранчука у «Аталанты» за 9 миллионов («Матч ТВ»)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Торино».

По информации «Матч ТВ», туринский клуб рассчитывает приобрести 26-летнего россиянина за 9 миллионов евро. «Торино» хочет как можно быстрее закрыть сделку.

В Миранчуке заинтересован лично главный тренер «Торино» Иван Юрич. Он требует скорейшего усиления состава.

Аталанта» готова продать полузащитника, если поступит достойное предложение.