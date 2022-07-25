Роналду возвращается в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 25 июля, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен вернуться в Англию.
Возвращение 37-летнего футболиста связано с его желанием обсудить будущее в клубе.
Португалец собирается встретиться как с руководством «МЮ», так и с новым тренером Эриком тен Хагом.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
Источник: The Athletic