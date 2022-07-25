Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду возвращается в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Роналду возвращается в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

25 июля 2022, 21:57
5

Сегодня, 25 июля, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен вернуться в Англию.

Возвращение 37-летнего футболиста связано с его желанием обсудить будущее в клубе.

Португалец собирается встретиться как с руководством «МЮ», так и с новым тренером Эриком тен Хагом.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
  • Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
  • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1658776743
Говорили же он переходит в Атлетико???
Ответить
серега кашин
1658778239
поехал искать повод как свалить
Ответить
zigbert
1658815895
Может еще останется?
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
2
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
1
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
2
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
1
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
Все новости
Все новости
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
00:24
В АПЛ повторили трансферный рекорд
Вчера, 15:47
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
Вчера, 02:04
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
Вчера, 00:39
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
Вчера, 00:11
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
1 сентября
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
31 августа
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
31 августа
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+