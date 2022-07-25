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    Роналду возвращается в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

    Сегодня, 25 июля, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен вернуться в Англию.

    Возвращение 37-летнего футболиста связано с его желанием обсудить будущее в клубе.

    Португалец собирается встретиться как с руководством «МЮ», так и с новым тренером Эриком тен Хагом.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1176

      jek718875 15 минут назад

      Говорили же он переходит в Атлетико???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Iskander_17 > jek718875 3 минуты назад

      тут много чего пишут, всё подряд

      0
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