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    Впервые в истории в одном клубе выступают лучшие игроки года среди мужчин и женщин

    «Барселона» на этой неделе завершила трансфер из «Баварии» Роберта Левандовского – лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.

    Также в «Барселоне» выступает Алексия Путельяс – лучшая футболистка года среди женщин по версии ФИФА.

    Ранее в истории футбола такого не было – чтобы в одном клубе одновременно были действующие лучшие игроки года и среди мужчин, и среди женщин.

    • Путельяс 28 лет, она в «Барселоне» с 2012 года.
    • В отличие от форварда Левандовского, Путельяс играет в полузащите.
    • За Левандовского «Барселона» заплатила 45 миллионов евро.

    Фото: Goal.

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    Источник: Бомбардир.ру

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