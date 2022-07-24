Впервые в истории в одном клубе выступают лучшие игроки года среди мужчин и женщин

«Барселона» на этой неделе завершила трансфер из «Баварии» Роберта Левандовского – лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.
Также в «Барселоне» выступает Алексия Путельяс – лучшая футболистка года среди женщин по версии ФИФА.
Ранее в истории футбола такого не было – чтобы в одном клубе одновременно были действующие лучшие игроки года и среди мужчин, и среди женщин.
- Путельяс 28 лет, она в «Барселоне» с 2012 года.
- В отличие от форварда Левандовского, Путельяс играет в полузащите.
- За Левандовского «Барселона» заплатила 45 миллионов евро.
Фото: Goal.
Источник: Бомбардир.ру