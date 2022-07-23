Тухель: «Возможно, «Барселона» меня раздражает»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможный уход защитника Сесара Аспиликуэты. С ним договорилась «Барселона».
«Может быть, «Барселона» немного меня раздражает [в этом вопросе]. Но я делаю все, что в моих силах, для «Челси». Я сказал это Аспиликуэте, он понимает.
Аспиликуэте тяжело, потому что другой клуб постоянно на него давит», – сказал Тухель.
- В прошлом сезоне Аспиликуэта забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 47 матчах.
- Его контракт с «Челси» рассчитан до следующего лета.
- Также «Барселона» рассчитывает купить у «Челси» защитника Маркоса Алонсо.
Источник: твиттер Фабрицио Романо