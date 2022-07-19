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  • «Бавария» потратила больше всех на трансферы летом. «Ман Сити» и «Барса» – в топ-3 (Bild)

«Бавария» потратила больше всех на трансферы летом. «Ман Сити» и «Барса» – в топ-3 (Bild)

19 июля 2022, 11:38
4

Немецкое издание Bild составило рейтинг клубов, потративших больше всего денег на трансферы этим летом.

Больше всех за трансферы заплатила «Бавария» – 120,5 миллиона евро. Вторым стал «Ман Сити» (108,75), третьей – «Барселона» (103).

Топ-10 клубов по тратам этим летом по версии Bild выглядит так:

  1. «Бавария» – 120,5 миллиона евро
  2. «Манчестер Сити» – 108,75
  3. «Барселона» – 103
  4. «Арсенал» – 97,06
  5. «Челси» – 94,2
  6. «Боруссия» Дортмунд – 86
  7. «Ливерпуль» – 85,8
  8. «Реал» – 80
  9. «ПСЖ» – 79,5
  10. «Манчестер Юнайтед» – 72,37

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Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Бавария Манчестер Сити Барселона
Комментарии (4)
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Vladarg
1658221653
наличие Баварии во главе этого списка крайне неожиданно.но уверен,что ситуация к началу сезона изменится.
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Октавиус
1658225833
не пойму, откуда такие цифры у Баварии, если они потратили только полтос на Мане и Гравенберха. Может де Лигта уже засчитали?
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Garrincha58
1658300689
Гвардиоле дайте ещё больше, а то он великий трен жеришко никак не может выиграть ЛЧ
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