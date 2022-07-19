«Бавария» потратила больше всех на трансферы летом. «Ман Сити» и «Барса» – в топ-3 (Bild)

Немецкое издание Bild составило рейтинг клубов, потративших больше всего денег на трансферы этим летом.
Больше всех за трансферы заплатила «Бавария» – 120,5 миллиона евро. Вторым стал «Ман Сити» (108,75), третьей – «Барселона» (103).
Топ-10 клубов по тратам этим летом по версии Bild выглядит так:
- «Бавария» – 120,5 миллиона евро
- «Манчестер Сити» – 108,75
- «Барселона» – 103
- «Арсенал» – 97,06
- «Челси» – 94,2
- «Боруссия» Дортмунд – 86
- «Ливерпуль» – 85,8
- «Реал» – 80
- «ПСЖ» – 79,5
- «Манчестер Юнайтед» – 72,37
Источник: Bayern & Germany