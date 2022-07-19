«Бавария» потратила больше всех на трансферы летом. «Ман Сити» и «Барса» – в топ-3 (Bild)

Немецкое издание Bild составило рейтинг клубов, потративших больше всего денег на трансферы этим летом.

Больше всех за трансферы заплатила «Бавария» – 120,5 миллиона евро. Вторым стал «Ман Сити» (108,75), третьей – «Барселона» (103).

Топ-10 клубов по тратам этим летом по версии Bild выглядит так: